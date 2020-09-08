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الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 05:00 م

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السعودية تسجل 781 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (781) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (30) حالات وفيات ه، وتسجيل (623) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (298,246) حالة.

السعودية تسجل 781 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2020، تسجيل 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 322237 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 623 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 298246 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4137 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 19854 والحالات الحرجة 1428 حالة.

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