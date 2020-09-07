السعودية تسجل 768 حالة إصابة بكورونا

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 886 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 297623 حالة ولله الحمد.وأكدت "الصحة" تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4107 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 19726 والحالات الحرجة 1430 حالة.

أكثر #أسئلة_كورونا المتداولة عن المخالطين لحالة مؤكدة، يجيب عليها استشاري الباطنة والأمراض المعدية. pic.twitter.com/CqygvmsZFX— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 7, 2020