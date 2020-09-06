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الأحد 6 سبتمبر 2020 02:00 م

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الإمارات تسجل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

تُجري وزارة الصحة 87336 فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وتكشف عن 513 إصابة جديدة بفيروس #كورونا المستجد و 2443 حالة شفاء، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة اليوم.

الإمارات تسجل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 87,336 فحصا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي بحسب وكالة الانباء الاماراتية .

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 513 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 73,984 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2,443 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 66,095 حالة .. كما أعلنت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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