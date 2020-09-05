السعودية تسجل أقل إصابات بكورونا منذ أشهر

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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 791 إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 319.932 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة بسبب كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في السعودية 4.049 حالة.
وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 779 حالة شفاء من كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء من كورونا في المملكة 295.842 حالة.
#الصحة تعلن عن تسجيل (791) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (34) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (779) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (295,842) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/YEBpxKvUMH— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 5, 2020
ابدأ رحلة خسارة الوزن..
المصابون بالسمنة المفرطة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا الجديد. pic.twitter.com/s0sNB7jCO3— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 5, 2020