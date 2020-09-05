السعودية تسجل أقل إصابات بكورونا منذ أشهر





وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة بسبب كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في السعودية 4.049 حالة.

وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 779 حالة شفاء من كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء من كورونا في المملكة 295.842 حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (791) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (34) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (779) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (295,842) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/YEBpxKvUMH— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 5, 2020