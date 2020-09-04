إثبات فعالية لقاح كورونا الروسي ومصر ستبدأ بإنتاجه قريبا

وأفاد تقرير رويترز أن الأجسام المضادة ظهرت في جميع المشاركين في تجارب المرحلة المبكرة ، وفقًا للنتائج التي نشرتها يوم الجمعة مجلة لانسيت The Lancet الطبية والتي أشادت بها موسكو كرد على منتقديها.

ويلتفت العالم حاليا نحو لقاح سبوتنيك في الذي طوره معهد غمالية الوطني لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة وصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)

ونقلت رويترز عن المجلة أن نتائج التجربتين اللتين أجريتا في يونيو ويوليو من هذا العام وشارك فيهما 76 مشاركًا ، أظهرت أن 100٪ من المشاركين طوروا أجسامًا مضادة لفيروس كورونا الجديد ولا توجد آثار جانبية خطيرة. وقامت روسيا بترخيص الجرعة المزدوجة للاستخدام المحلي في أغسطس ، وهي أول دولة تفعل ذلك وقبل نشر أي بيانات أو بدء تجربة على نطاق واسع.

وقالت مجلة لانسيت: "التجربتان اللتان استغرقتا 42 يومًا - وشملت 38 متطوعا بالغًا يتمتعون بصحة جيدة - لم تظهر أي آثار سلبية خطيرة بين المشاركين ، وأكدت أن اللقاحات المرشحة تثير استجابة الأجسام المضادة".

وتلفت الدراسة إلى أن: "هناك حاجة لتجارب كبيرة وطويلة الأجل بما في ذلك مقارنة مع الدواء الوهمي والمزيد من المراقبة لإثبات سلامة وفعالية اللقاح على المدى الطويل للوقاية من عدوى كورونا المستجد".

وأُطلق على اللقاح اسم سبوتنيك في، Sputnik-V تكريما لأول قمر اصطناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي. ولقي اللقاح الروسي تشكيكا بعد أن حذر بعض الخبراء الغربيين من استخدامه حتى يتم اتخاذ جميع الاختبارات والخطوات التنظيمية المعتمدة دوليًا.

لكن مع نشر النتائج الآن لأول مرة في مجلة دولية ، ومع بدء تقييم يشمل 40 ألف شخص في مرحلة متأخرة الأسبوع الماضي ، قال مسؤول روسي كبير إن موسكو واجهت منتقديها في الخارج.

قال كيريل ديميترييف ، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: "بهذ الدراسة نرد على جميع أسئلة الغرب التي طُرحت بجدية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ، بصراحة مع الهدف الواضح المتمثل في تشويه اللقاح الروسي". وبالتالي صندوق الثروة السيادي الروسي ، الذي دعم اللقاح.

وقال لرويترز "تم التحقق من كل الجوانب، وبقي الآن أن نبدأ في طرح أسئلة حول بعض اللقاحات الغربية."

وقال ديميترييف إن 3000 شخص على الأقل تطوعوا بالفعل للتجربة واسعة النطاق للقاح سبوتنيك في التي أطلقت الأسبوع الماضي ، ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية في أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام.





من جانب آخر ، أشار الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه بحث مع السفير الروسي في مصر إنتاج اللقاح الروسي «سبوتنيك 5» لعلاج فيروس كورونا المستجد وتوفيره بسوق الدواء المصرية بعد إجراء التجارب السريرية والاختبارات الطبية اللازمة لضمان السلامة والآمان لصحة المواطنين.

وتتسارع التطورات لصالح اللقاح الروسي الذي لم يكن من ضمن اللقاحات الموجودة على موقع "منظمة الصحة العالمية" الإلكتروني لكن ذلك تغير مع آخر تحديث للمعلومات في هذا الصدد عبر وكالة «شينخوا» منتصف الشهر الماضي، حيث نقلت عن الدكتور بروس أيلوارد، كبير مستشاري المدير العام للمنظمة، أن الأخيرة ليست لديها معلومات كافية لإصدار حكم في شأن اللقاح الروسي، وأنه تجري حالياً محادثات مع روسيا للحصول على معلومات إضافية. ولكن الجديد اليوم، هو إضافة "الصحة العالمية"، "سبوتنيك-في"، على موقعها الإلكتروني، إلى جانب عدة لقاحات أخرى حول العالم، مع التنبيه إلى أن ذلك لا يعني أن المنظمة تتبنّى أيّ لقاح مذكور في الوثيقة، وأنه تمّ إعداد الوثيقة هذه لغرض نشر المعلومات، التي تُتخذ الخطوات اللازمة للتحقّق من دقتها مع الشركات والكيانات أو الدول.



وتعرض الوثيقة نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية على لقاح "سبوتنيك-في"، والتي قَدّمها "مركز غماليا للأبحاث" التابع لوزارة الصحة الروسية، فيما المستغرب أن تلك النتائج كان قد نشرها "غماليا" منذ الـ12 من آب/ أغسطس الماضي من دون أن تلقى آنذاك أيّ اهتمام إعلامي بحسب صحيفة الأخبار.

وبحسب المعلومات المذكورة عن اللقاح، فإن عدد الجرعات هو اثنتان لكلّ شخص، وبفارق زمني يبلغ 21 يوماً. كما ثبت أن اللقاح كان آمناً وأوجد استجابة مناعية جيدة. أما المرحلة الثالثة من التجارب السريرية عليه فلم تنتهِ بعد، علماً بأنه سيبلغ عدد المشاركين فيها 40 ألف شخص، على أن تنتهي في الأول من شهر آذار من العام 2021، في حين أن المرحلة الثالثة من التجارب على اللقاح البريطاني ستنتهي في الـ31 من تشرين الأول 2021، وعلى اللقاح الصيني في الـ30 من كانون الأول 2022، وعلى لقاح "مودرنا" الأميركي في الـ27 من تشرين الأول 2022، وعلى لقاح "بفايزر" الأميركي في الـ11 من تشرين الثاني 2022.