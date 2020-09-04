الإعلان عن طرح لقاح كورونا المستجد قبل يومين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها" (CDC)، عن توزيع لقاح محتمل ضدّ مرض "كوفيد - 19" بحلول الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أي قبل يومين من الانتخابات الرئاسية. ونقلت شبكة سي إن بي سي، وأوضح المركز أنه أرسل طلبات إلى مسؤولي الصحة العامة في المدن والولايات مع تفاصيل خطط التوزيع الخاصة بلقاحَين محتملين لفيروس كورونا (لم يكشف عن اسميهما).

ويلفت التقرير إلى ثلاثة لقاحات تخضع حالياً للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية وهي من شركات موديرنا وأسترازينكا وفايزر.

عن طلب المركز من الولايات الأمريكية تسريع اجراءات الموافقة على اللقاح المطور ضد فيروس كورونا المستجد والتخلي عن شروط وإجراءات ترخيص معتادة لتسهيل توفير اللقاح أول نوفمبر القادم.

وأكد روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها «سي دي سي» إن تجاوز شروط الترخيص لا تؤثر في مدى سلامة اللقاح

وكي تتمكن شركة تزويد الأدوية ماكيسون McKesson من إنشاء مراكز توزيع وإعطاء اللقاح في كل ولاية.

وحضّ مسؤولو الصحة العامة الأمريكيين على الاستعداد لأخذ اللقاح في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل من خلال التأكد من توفير الإبر التي تحتاج إليها عملية التلقيح ضد العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ستغطي الجولة الأولى من اللقاحات عمّال الرعاية الصحية وموظفي الأمن القومي وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للخطر، وكان الدكتور أنتوني فاوتشي، خبير الأمراض المعدية الرائد في الولايات المتحدة، أكد أول من أمس إن «الأمور تسير على ما يرام فعلا وأعتقد أننا سنعلم بحلول نهاية هذا العام، تشرين الثاني/ نوفمبر أو كانون الأول/ ديسمبر، أن لدينا لقاحاً آمناً وفعالاً» وذلك في تحول لافت من الدكتور فاوتشي.