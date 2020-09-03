إصابة المصارع السابق ذا روك وعائلته بفيروس كورونا المستجد

أعلن دوين جونسون المعروف باسم ذا روك عن اصابته بفيروس كورونا المستجد من خلال تدوينة على انستاغرام، وقال المصارع السابق ورجل الأعمال وصاحب شريك في إكس إف ال XFL إنه يتمنى من متابعينه أن يلتزموا بانضباط على تعزيز أجسامهم ونظام المناعة لديهم للمحافظة على صحتهم. كما ناشد متابعيه بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء القناع لحماية عائلاتهم وتجنب الزوار والزيارات غير الضرورية التي تتسبب بتجمعات.

ولدى دوين ابنتان الأولى سيمون وتبلغ من العمر 15 عامًا تقريبًا ، وهي من زوجته السابقة والابنة الثانية ياسمين البالغة من العمر 8 أشهر ، والتي رزق بها مؤخرًا مع صديقته لورين هاشيان.