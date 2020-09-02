الدواء الياباني أفيجان ينجح في علاج مرضى كورونا المستجد في الكويت

وتلفت الصحيفة استنادا إلى مصادر مطلعة إلى تحقيق الدواء لنتائج ايجابية مشجعة في علاج كورونا في الكويت بعد مرور 10 أيام على استخدامه لعلاج 20 من المصابين بكورونا مع تسريع تعافيهم وخروجهم من المستشفى بوقت أسرع.

كما أن الدواء يساعد في علاج أعراض ضيق التنفّس والحاجة إلى الأكسجين وكبار السن

واستندت وزارة الصحة لتوصيات منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن أغلبية المرضى الذين يستخدمونه تتحوّل فحوصهم من إيجابية إلى سلبية خلال 5 أيام من العلاج، بدلاً من 10 أيام من دون استخدامه.



وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت الشهر الماضي عن أجراء دراسات إكلينيكية وبحوث السريرية في الكويت ومشاركة نتائجها مع المنظمات العالمية والعلمية.

يذكر أن دواء Favilavir يباع باسم تجاري هو أفيجان Avigan، وتطوره شركة يابانية تملكها فيوجي فيلم واسمها Toyama وكانت الشركة قد أعلنت عن تطويره قبل سنوات لعلاج إيبولا.