السعودية تسجل 898 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثلاء 01 سبتمبر 2020، تسجيل 898 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 316670 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 718 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 291514 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3929 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21227 والحالات الحرجة 1519 حالة.