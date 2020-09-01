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الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 12:45 ص

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الإمارت : حالات الإصابة بكورونا تصل إلى ذروتها منذ سبعة أسابيع

سجلت الإمارات ، يوم الاثنين ، 541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وهو الأعلى منذ أوائل يوليو.

الإمارت : حالات الإصابة بكورونا تصل إلى ذروتها منذ سبعة أسابيع
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تصرح بأن وزارة الصحة أجرت 82763 اختبارًا رصد منهم 541 إصابة.

قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في تغريدة على تويتر إن وزارة الصحة أجرت 82،763 اختبارًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه تم تعافي 331 حالة و تسجيل حالتي وفاة بسبب مضاعفات كورونا. و قد كانت آخر مرة تجاوزت فيها عدد الحالات اليومية 500 حالة يوم 9 من يوليو عندما تم رصد 532 إصابة. و ذلك على الرغم من أن عدد الحالات لا يزال بعيدا عن أعلى عدد سجل و هو 994 في 22 مايو.

و يعبر عدد الاصابات يوم الاثنين عن ارتفاع كبير مقارنة باليوم الأسبق عندما تم الإبلاغ عن 362 حالة.

الإمارات تسجل 541 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد

"الصحة" تُجري 82,763 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وتكشف عن 541 إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا و331 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

و بإضافة حالتي الوفاة التي سجلت اليوم، ارتفع إجمالي عدد الوفيات في الإمارات إلى 384. يأتي الرقم الأخير بعد تحذيرات مستمرة من الحكومة بشأن التجمعات العائلية الكبيرة وأهمية التباعد الاجتماعي والالتزام بإجراءات الصحة والسلامة الصارمة. الجدير بالذكر أن إنخفاضا كبيرا في عدد الحالات كان قد لوحظ أوائل الشهر حين وصل عدد الحالات إلى 164، لكن البلد شهد زيادة نوعية خلال الأيام القليلة الماضية.

أريبيان بزنس

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