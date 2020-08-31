اخلاء سبيل سيدة مصرية اعتدت على ضابط يثير الجدل

كتب محمود القيعي في صحيفة “رأي اليوم” تفاصيل واقعة شهدتها محكمة مصر الجديدة أمس،تمثلت بحدوث مشادة كلامية بين إحدى السيدات وضابط شرطة.



وتبين لقطات فيديو أن أحد الضابط طلب من إحدى السيدات عدم التصوير وارتداء الكمامة داخل المحكمة واعطائه الكارنيه الخاص بها فردت عليه انها تعمل مستشار وعضو امم متحدة، وخاطبته قائلة: “والله ما هتاخد كارنيهى فرد عليها الضابط انه هيضطر لاستخدام الكلابشات معها واحضار شرطية لوضعها في الحجز فردت عليه المتهمة يلا يا ...،" وقامت بنزع رتبته الميري، وطلب اثنين من الموظفات للتعامل معها.



وقام أحد المتواجدين داخل المحكمة التي شهدت الواقعة بتصويرها ووضعها على مواقع التواصل الاجتماعى وتم ضبط المتهمة، وتمت إحالتها إلى نيابة النزهة للتحقيق في الواقعة.

وقال مصدر أمني إن قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، بدأ التحقيقات الموسعة في الواقعة، مشيرا الى أنه تم التحفظ على كاميرات المراقبة التي سجلت الواقعة، واستدعاء الضابط لسماع اقواله، تمهيدًا إلى إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.



تحفظت جهات التحقيق على الفيديو الذي ظهرت فيه السيدة واعتدت بالضرب على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، لعرضه على الجهات الفنية لفحصه وتفريغه، وتبين من خلال الفحص المبدئي أن الفيديو المتداول مدته 42 ثانية.



وبدأت جهات التحقيق فى مناقشة الضابط – المجنى عليه- حول ملابسات الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء عدد من الشهود وحرس المحكمة لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.

النيابة وجهت تهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية واجبه، وصرح مصدر أمني بأنه تم إخلاء سبيل السيدة صاحبة واقعة التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، بكفالة قدرها 2000 جنيه.