الإمارات تسجل 541 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد

حجم الخط
حجم الخط
"الصحة" تُجري 82,763 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وتكشف عن 541 إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا و331 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قد أعلنت أمس عن إجرائها 87,955 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم.