السعودية: إيقاف طبيب نشر صورا خادشة لمرضى

أعلنت وزارة الصحة في السعودية عن قيام وزير الصحة بإيقاف طبيب عن ممارسة المهنة بعد أن قام الأخير بتصوير مناطق حساسة لمرضى بعد إجراء عمليات التجميل لهم، ونشرها بشكل خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي مخالفًا أخلاقيات مزاولة المهنة والأنظمة المرعية.

وأثارت القضية عشرات الردود على تويتر فيما طالب سعوديون بعقوبة أشد، ونشر أحد السعودين على تويتر مطالبا بعقوبة أشد بقوله:" التوقيف ما يكفي هذا لازم يفصل ويحال للمحكمه الشرع ياخذ حق المريض منه"

ولفت آخر بقوله:"ايقاف وبس؟؟ وين التشهير وين العقوبات الي تخلي الواحد مايفكر ابداً يسوي اي خطاء ياخي مثل ماوزارة التجارة تشهر في المخالفين شهرو انتو كمان ب الي نستأمنهم بعد الله على انفسنا وعلى ابنائنا وبناتنا والله العظيم العقوبة اذا كانت ذي وبس بصراحه فشيلة علينا كلنا"

فيما ذكر مغرد بابتزاز المرضى بالتخفيضات قائلا:"مافيه طبيب يصور الا بموافقة المريض هذا اولاً طبعاً الموافقه تكون للتخفيض من قيمة العمليه التجميليه او اعلان مدفوع مسبقاً وبالحالتين المريض موافق يبقى ان الطبيب نفسه ما التزم بأوامر الصحه ومنعها لتصوير العمليات التجميليه ."