شاب إماراتي يستعيد قدرته على المشي بعد مدة قصيرة من العلاج المكثف

تمكن شاب إماراتي يبلغ من العمر أربعين عاماً من استعادةِ قدرته على الوقوف والمشي تدريجياً مجدداً بعد تلقيه العلاج والرعاية الطبية المكثفة في مركز أن أم سي بروفيتا العالمي الطبي في العين على يد فريق تأهيل متعدد التخصصات.



ونُقِل أحمد سالمين الكثيري بعد شهر من العلاج الجراحي تلقاهُ في إحدى مستشفيات الدولة، وكان يعاني من عدة كسور ورضوض في الحوض والورك الأيسر مع أذيات عضلية وعصبية متعددة جراء حادث سير أدى إلى ملازمتهِ السرير، وفقدان الحركة والقدرة على الوقوف والمشي بشكل مستقل.

وبعد نقله إلى مركز أن أم سي بروفيتا الطبي، خضع المريض لبرنامج التأهيل المكثف الخاص بالإصابات ما بعد الحادة على يد فريق تأهيل متعدد التخصصات ، تلقى خلاله رعاية طبية تأهيلية وتمريضية متخصصة على مدار الساعة أدت إلى تحسن قوتهِ العضلية والصحية بشكل كبير وملحوظ، بحسب بيان صحفي.

تمكن أحمد من مغادرة السرير والوقوف والمشي، وأداء مهام حياته اليومية بشكل أفضل بمساعدة مسند مرفقي بعد ما قضى ثلاثة شهور ونصف من العلاج المكثف داخل المركز. وأشار فريق التأهيل المتعدد التخصصات الذي تولى مسؤولية الإشراف على علاج أحمد في مركز أن أم سي بروفيتا مؤخراً أن صحته أصبحت بحالةٍ جيدة تتيح لهُ الخروج من المركز، والعودة لمنزلهِ وممارسة حياتهِ الطبيعية مع متابعة العلاج الطبيعي في العيادات الخارجية لاستمرار تحسن حَالتهِ والتمكن من العودةِ للعمل قريباً.



وقال المريض أحمد الكثيري: "منذُ اليوم الأول الذي تم نقلي فيهِ إلى مركز أن أم سي بروفيتا، استقبلتُ بحفاوةٍ من قبل الفريق الطبي المتخصص في المركز ووفرت لي كافة وسائل الراحة الممكنة لتلقي العلاج على أكمل وجه، طيلة فترة علاجي تم تخصيص ممرض خاص لي، إضافة إلى فريق تأهيل متعدد التخصصات تابع مسيرة العلاج كاملةً، لاحظتُ خلالها حدوث تحسّن كبير في إمكانية الوقوف والسير خلال أول أسبوع لي في مركز أن أم سي بروفيتا والآن أنا أستطيع السير والوقوف بشكل أفضل لذا، أنا في غاية الامتنان لكل الجهود التي بذلها الفريق الطبي على حالتي في المركز".



كما أعرب الشاب أحمد عن شكره وامتنانه للدعم الكبير الذي توليه دولة الإمارات الحبيبة للحالات الطبية التي تحتاج إلى خدمات رعاية صحية طويلة الأجل وخدمات إعادة التأهيل ما بعد الإصابات الحادة من خلال توفير مراكز متخصصة تقدم هذه خدمات مثل مركز أن أم سي بروفيتا الطبي العالمي.

وقال الدكتور أحمد الخيّر، استشاري الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل في أن أم سي بروفيتا، والمشرف على الفريق الطبي و التأهيلي المتابع لحالة أحمد : "نحن في مركز أن أم سي بروفيتا نقدم خدمات الرعاية طويلة الأجل، إعادة تأهيل المرضى المقيمين ، و مرضى العيادات الخارجية ، وخدمات الرعاية الصحية المنزلية ، نتبع أحدث الطرق لتحسين جودة حياة المرضى للأفضل من خلال تقديم خدمات رعاية صحية متواصلة على يد فريق تأهيل متعدد التخصصات يلتزم بتقديم رعاية صحية فائقة الجودة".

يعتبر الشاب الإماراتي أحمد الكثيري قصة نجاح جديدة لوحدة إعادة التأهيل في المركز، ومثال رائع للتحدي والثقة المتبادلة بين المريض وعائلتهِ وفريق إعادة التأهيل في المركز، أثمرت عن نتائج رائعة ساهمت في تحسن حالتهِ البدنية والصحية وعودتهِ الى مهام حياتهِ الطبيعية. ويركز مركز أن أم سي بروفيتا، وهو مركز رائد وبارز في تقديم خدمات رعاية ما بعد الإصابات الحادة في منطقة الشرق الأوسط، على تحسين حياة المرضى من جميع الأعمار، وتزويدهم بخدمات الرعاية الصحية والعناية المستمرة على أعلى مستويات الجودة. ومركز أن أم سي بروفيتا الطبي العالمي هو شركة تابعة لشركة أن أم سي للرعاية الصحية، والتي تعد أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.