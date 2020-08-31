الإمارات: أكثر من 31 ألف متطوع لتجارب المرحلة الثالثة من لقاح فيروس كوفيد-19

سجلت تجارب حملة "لأجل الإنسانية" في الإمارات تسجل إنجازا جديدا من حيث أعداد المتطوعين خلال ستة أسابيع فقط، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام).

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن التجارب الأولى للمرحلة الثالثة للقاح / كوفيد-19 / غير النشط في دولة الإمارات حققت إنجازا بكونها من أكبر التجارب على مستوى العالم في حشد جهود المتطوعين حيث استطاعت استقطاب أكثر من 31,000 متطوع ينتمون لما يزيد عن 120 جنسية، وذلك خلال ستة أسابيع فقط.

و سجلت حملة "لأجل الإنسانية" إنجازا نوعيا من حيث السرعة والكفاءة في تسجيل المتطوعين وفحصهم ومشاركتهم تجارب اللقاح غير النشط الذي طورته شركة "سينوفارم سي إن بي جي" الرائدة عالميا في تصنيع اللقاحات، والذي تتولى إدارته شركة "جي 42 للرعاية الصحية" من مركزها في أبوظبي بالشراكة مع دائرة الصحة- أبوظبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة".

و مع المضي قدما حصل آلاف المتطوعين بالفعل على جرعتهم الثانية من اللقاح وسيستمرون في الخضوع للفحوص الطبية والإشراف المنتظم، إلى جانب تلقي الدعم الكامل من الخدمات الصحية في سبيل التأكد من تمتعهم بالصحة والعافية.

و مع الوصول إلى هذه الأعداد من المتطوعين سيتم إغلاق مركزي أدنيك في أبوظبي والقرائن في الشارقة أمام المتطوعين الجدد لكن سيبقى المركزان مفتوحين أمام الأفراد الذين سيحصلون على جرعتهم الثانية من اللقاح و الذين سيخضعون للفحوصات الطبية المطلوبة في إطار البرنامج وفقا للبروتوكولات والجداول الزمنية الموضوعة للمتطوعين.

و أكدت دائرة الصحة – أبوظبي أنه تم الوصول إلى أعداد كافية من المتطوعين المطلوبين لإكمال التجارب السريرية لذا سيتم التوقف عن قبول تسجيل المتطوعين الجدد اعتبارا من اليوم " الأحد" 30 أغسطس.