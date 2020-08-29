كورونا يزيد معاناة قطاع غزة بعد إغلاق مزدوج

وفي القطاع الساحلي الضيق الذي يقطنه مليونا نسمة، يعد الساحل البالغ طوله 40 كيلومترا مصدرا مهما للغذاء في الأوقات العادية ويوفر عملا لأربعة آلاف صياد.

لكن الأوضاع السياسية القديمة اجتمعت مع الجائحة الجديدة، ونتج عن ذلك خلو أسواق الأسماك فعليا يوم الجمعة بعدما كانت عادة تعج بالفلسطينيين في أكثر أيام الأسبوع زحاما لشراء الأسماك الطازجة.

وبدأ المنع الإجباري من الصيد في 16 أغسطس آب عندما شددت إسرائيل حصارها القائم منذ فترة طويلة على غزة، لتمنع قوارب من الإبحار بعد زيادة في عدد البالونات التي تحمل مواد حارقة ويطلقها أنصار الجماعات المسلحة من غزة نحو إسرائيل التي وصفت ذلك بأنه ”انتهاك مستمر للاستقرار الأمني“.

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي فإنه حتى قبل تفشي الفيروس كان ما يربو على ثلثي سكان غزة ”غير آمنين غذائيا“، وذكر الحصار ضمن العوامل الرئيسية وراء ذلك.

لكن إسرائيل تقول إن القيود على غزة التي فرضتها هي ومصر ترجع إلى التهديد الأمني الذي تشكله حركة حماس، التي تعتبرها منظمة إرهابية.

ومما يزيد المخاوف، تخشى السلطات الصحية في غزة الآن من أن يكون الفيروس دخل القطاع قبل أول حالة مسجلة بين السكان يوم الاثنين.

وقال الدكتور أياديل سباربيكوف رئيس فريق الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ”الوضع في غزة مقلق للغاية، خاصة وأن 70 بالمئة من السكان لاجئون ويعيشون في مخيمات مكدسة، في ظل أحوال معيشية غير ملائمة غالبا“.

وأضاف أن السلطات الصحية في غزة تعتقد أن الفيروس دخل القطاع ”ربما في مطلع أغسطس“، لكنه قال إن هذا لا يزال افتراضا حتى الآن ”لا أريد تأكيده أو نفيه“.(رويترز)