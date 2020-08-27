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الخميس 27 أغسطس 2020 07:45 م

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491 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

أبوظبي في 27 أغسطس/ وام -تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.. أعلنت الوزارة عن إجرائها 68,043 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

491 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 68,511 حالة.كما أعلنت الوزارة عن شفاء 402 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 59,472 .

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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