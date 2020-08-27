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الخميس 27 أغسطس 2020 10:30 ص

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دراسة : أفضل كمامة للوقاية من كورونا

يوصي خبراء الصحة بارتداء الكمامات لأجل كبح تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن درجة الوقاية تختلفُ من كمامة إلى أخرى، وبحسب المادة التي صنعت منها.

دراسة : أفضل كمامة للوقاية من كورونا
وجدت الدراسة أن الكمامات غير المنسوجة التي تعرف بـ"non-woven" أفضل من نظيرتها المصنوعة من القطن والبولستير.

نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن دراسة يابانية، أن الكمامات غير المنسوجة تحقق حماية أكبر ضد الفيروس المؤدي إلى مرض "كوفيد-19".

والمقصود بالكمامات غير المنسوجة هو الكمامات القابلة للارتداء مرة واحدة فقط، وهي مألوفة في العادة لدى الجراحين، وتتخذ اللون الأزرق الفاتح.

وتتم صناعة هذه الكمامات من مادة ”البولي بروبيلين" وهي الأرخص في السوق مقارنة بباقي الكمامات الأخرى.

وأضاف المصدر أن هذه الكمامات أكثر قدرة على وقف انتشار جزيئات الرذاذ الصغيرة المنبعثة من عملية التنفس.

وتمت المفاضلة بين الكمامات اعتمادا على أسرع جهاز حاسوب في العالم وهو في اليابان ويعرفُ بـ"فوغاكو".

ومن القدرة الكبيرة لهذا الجهاز أنه يستطيع إنجاز 415 "كوادريليون" عملية حسابية في الثانية الواحدة، وفي التجربة الحديثة، قام بمقارنة ثلاث أنواع من الكمامات.

أما كمامات القطن والبولستير القابلة لإعادة الاستخدام، فتوصي منظمة الصحة العالمية بغسلها وتنظيفها مرة واحدة على الأقل بالصابون والماء في حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية.

ونصح ماكوتو تسوبوكورا، وهو مسؤول في مركز "ريكنز" لعلوم الحساب، بارتداء الكمامات خلال جائحة كورونا لأنها تساعد فعلا على الوقاية من الفيروس.

وشدد أن الكمامات لا تضمن مستوى واحدا من الوقاية، لكن الأسوأ على الإطلاق هو عدم ارتداء الكمامة في ظل انتشار فيروس كورونا الذي تحول إلى جائحة عالمية.

أريبيان بزنس

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