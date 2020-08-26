رغم التحذيرات العلمية، ساسة لبنان والسودان والفيلبين يرتدون بطاقة وهمية للحماية من كورونا المستجد

أشارت وكالة الأنباء الفرنسية سية إلى ظهور ساسة في السودان ولبنان ببطاقة حماية من فيروس كورونا التي يسوق لها على أنها تقدم وقاية من المرض، كما تبين أنها تنتشر في ماليزيا والفيلبين، لكن العلماء يحذرون من أن هذه البطاقة منعت في الولايات المتحدة ودول عديدة أخرى وهي لا تؤمن أي حماية من فيروس كورونا المستجد.

وكما سبق وحذرت هيئات صحية في الأردن حيث توجد الشركة التي توزع هذا المنتج من أن ادعاءات فائدته غير مثبتة وهو غير معتمد من أي جهة محلية أو دولية، ورغم ذلك ولا يزال ساسة في لبنان يظهرون على الشاشات وفي الصور وهم يضعون بطاقة بزعم قدرتها على التصدي لفيروس «كورونا» المستجد من دون أي أسس علمية، بل على الرغم من تحذيرات من ضررها المحتمل أي الشعور بحماية كاذبة ناهيك عن تجاهل قواعد الحماية الأكيدة مثل لبس الكمامة؛ والتباعد الاجتماعي؛ والنظافة الشخصية، والتي أثبتت فعاليتها في مواجهة انتقال العدوى.

وأجمع أطباء اخصائيون في الخليج وهيئات صحية رسمية من مضار هذه البطاقة، كما أن مزاعم اعتماد بطاقة اير دكتور على غاز ثاني أكسيد الكلور، هو أضر وأنكى لأنه يتسبب بضرر للرئة والكلية والقلب بحسب الدكتور عمر الحمادي أخصائي الأمراض الباطنة بمستشفى الرحبة في أبوظبي، والمتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات.

الادعاءات الطبية حول منتج "Air Doctor" للوقاية من الفيروسات والبكتيريا المنقولة عبر الهواء ليست دقيقة وغير مثبتة علميًا، و #الغذاء_والدواء ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنتج والشركة المسوقة والمعلنين.https://t.co/1HPoPfidJr pic.twitter.com/0AOhi8T1xB— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) August 7, 2019

https://factcheck.afp.com/scientists-warn-against-bogus-covid-19-removal...