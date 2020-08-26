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الأربعاء 26 أغسطس 2020 06:45 م

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الإمارات : فحص اللياقة الطبي للطلاب إجراء إلزامي قبل التسجيل

وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية : فحص اللياقة الطبي للطلاب إجراء إلزامي قبل التسجيل في جامعات الدولة، إليكم خطوات إتمام الفحص

الإمارات : فحص اللياقة الطبي للطلاب إجراء إلزامي قبل التسجيل

يأتي ذلك فيما تستعد الجامعات للعام الأكاديمي بالتعلم عن بُعد والهجين في بعض المساقات التطبيقية والعملية، وسط توفير بنية تقنية مميزة وتطبيق إجراءات احترازية ووقائية دقيقة ومكثفة تضمن سلامة الطلبة وهيئات التدريس،

يأي ذلك بعدأن نجح «التعلم عن بعد» بعد أن تطبيقه خلال الفترة الماضية بجدارة وحقق نسبة نجاح تجاوزت 90 %.

وأعلنت جامعة دبي أنها ستطبق نظام الدراسة عبر الإنترنت في الفصل الدراسي المقبل، حيث ستبدأ الدراسة في نهاية أغسطس عن بعد لبرامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه باستثناء بعض الحصص التطبيقية والعملية بالإضافة إلى الامتحانات التي تتطلب وجود الطلبة في الحرم الجامعي.

كما أعلنت الجامعة استمرارها أيضاً في تلقي طلبات القبول والتسجيل للطلبة الجدد «أونلاين»، واستمرار تقديم المنح الدراسية الكاملة والجزئية للطلبة المواطنين والمقيمين لدراسة الهندسة وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال والقانون.

 

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