مع قرب انطلاق العام الدراسي الخميس، محمد بن راشد يتطلع على آخر الإستعدادات

و قد صرح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، : "سلامة طلبتنا ومعلمينا أولوية.. ونتطلع إلى انطلاقة آمنة وناجحة لعام دراسي جديد"، مؤكداً: "كلنا ثقة بقدرة مؤسساتنا التربوية وقيادتنا التعليمية وكواردنا المؤهلة في الميدان على إدارة ملف التعليم على الوجه الأمثل".

وعقد الشيخ بن راشد اجتماعاً مع قيادات التربية، ممثلةً فى حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وجميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، مستعرضاً الخطط والتدابير التي تم اعتمادها لضمان بيئة تعليمية صحية للمعلمين والطلبة بما يضمن كفاءة سير العملية التعليمية، وخطة الفحوصات للطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية من كوادر إدارية وتعليمية، والجهود المبذولة على مستوى الدولة، لوضع البرنامج الأمثل للعودة، ضمانا لسلامة جميع الطلبة.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أكثر من مليون طالب وطالبة في مدارس الإمارات يتطلعون إلى بدء عام دراسي جديد.. ومهمتنا تقتضي توفير بيئة تعليمية متكاملة لهم تلبي أعلى معايير السلامة.. وتضمن حصولهم على تعليم نوعي".



وأضاف سموه: "دولة الإمارات سباقة في إدراك أهمية التعلم الذكي من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية قبل عشرين عاماً"، لافتاً سموه إلى أن "منظومة التعلم عن بعد ستكون جزءا لا يتجزأ من منظومتنا التعليمية المدرسية والجامعية.. هذا هو المستقبل".

- خطوات استباقية..

واستهل حسين بن إبراهيم الحمادى، وزير التربية والتعليم ، استعراض خطة المؤسسات التعليمية في الدولة لاستئناف الدراسة مطلع العام الدراسي 2021 – 2020، مؤكداً توفير التعليم لجميع الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، وبدء الدراسة للجميع في الموعد المقرر.

ولفت إلى أن الخطوات الاستباقية التي باشرتها الوزارة في إدارة ملف التعليم، بتوجيهات القيادة الرشيدة، أثمرت رؤيةً عصرية تقوم على أهمية توافر العناصر والحلول الذكية التي تسهم في استكمال مسيرة التعليم ضمن بيئة تعليمية آمنة دون الإخلال في تحقيق المردود المعرفي المميز لطلبتنا، في ظل الظرف الصحي الاستثنائي الراهن.

- سيناريوهات عدة..

وأضاف الحمادي: "تم وضع سيناريوهات عدة، لكيفية وطبيعة التعلم في العام الدراسي الجديد، استناداً إلى المعطيات الصحية الماثلة، وقياس أثر ذلك على سير عملية التعلم، وأفضل الحلول التعليمية الواجب اعتمادها"، مشيراً إلى أنه "بعد دراسات مستفيضة وتشاور مع الجهات المعنية بالدولة، استقر الرأي على تطبيق التعليم الهجين للطلبة من خلال الجمع بين التعليم التقليدي أو الواقعي، داخل المدرسة، ومنظومة التعلم عن بعد التعلّم الذكي".

- الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة..

وشرح الحمادي آلية تشغيل المنشآت التعليمية في أثناء جائحة كوفيد-19 والإطار العام للبروتوكولات والإجراءات ذات الصلة، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت وثيقة شاملة بمقتضيات إجراءات تشغيل المنشآت التعليمية أثناء الجائحة "باللغتين العربية والانجليزية "، بالتعاون مع جميع الشركاء ، مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والدوائر والهيئات الصحية المحلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئات التعليمية المحلية وغيرها.(وام)