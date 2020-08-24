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الأثنين 24 أغسطس 2020 05:00 م

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السعودية تسجل 1175 حالة اصابة جديدة بكوفيد 19

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 24 أغسطس 2020، تسجيل 1175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 308654 حالة .

السعودية تسجل 1175 حالة اصابة جديدة بكوفيد 19

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 24 أغسطس 2020، تسجيل 1175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 308654 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 2745 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 282888 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3691 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 22075 والحالات الحرجة 1635 حالة.

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