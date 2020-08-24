جاء ذلك خلال لقاء الشامسي في قناة «الإمارات» مساء الأحد، حيث قال إن الهيئة وضعت في أغسطس 2019، خططاً للوقوف على جاهزية خطة الوبائيات التي تمت مراجعتها أكثر من مرة، وكان من بينها انتشار أحد الأوبئة وتفشيه في الدولة، مضيفاً أنه في ديسمبر، كانت هناك مراجعة للدروس المستفادة من هذه الخطط. ولأول مرة يطبّق النقد الذاتي، والمقصود به الوقوف أمام الشركاء الاستراتيجيين، ونقد ما قمنا به من أعمال وهي شفافية وطنية، وجزء من الولاء المطلق.

أكمل عبيد الشامسي: «رُصد الوباء في آخر ديسمبر 2019 وتفشّى في مدينة ووهان الصينية في يناير 2020، ورفعت درجة الاستعداد حينها، وعقد أول اجتماع برئاسة وزير الصحة عبد الرحمن العويس في 23 يناير 2020، ومنذ ذلك التاريخ ونحن في اجتماعات مستمرة مع الشركاء الاستراتيجيين حتى هذه اللحظة».

المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات: عودة برنامج «التعقيم» واردة في منطقة التفشي.. ودراسة لتشديد العقوبات#الشارقة_للأخبار #الإمارات #الشارقة pic.twitter.com/XhPdgr35OL— الشارقة للأخبار (@Sharjahnews) August 24, 2020

وتابع: «هذه الرحلة مهمة لإبراز القدرات الوطنية والجاهزية الوطنية لمواجهة كل أنواع التحديات والمخاطر، والتقليل من المفاجأة أو الصدمة الاستراتيجية على أي مجتمع، وعادة المخططون الاستراتيجيون يتجنبون مواجهتها، وهناك سمة ملازمة لهذه البيئة وهي حالة عدم اليقين».

وأشار إلى أنه للتعامل معها، لا بدّ من التخطيط لأسوأ التوقعات، للاستعداد الوطني، وهذا ما حدث، مؤكداً أن حالة اليقين كانت سائدة منذ بداية المراجعة وحتى التفشي العالمي.

ولفت إلى أن أسوأ التوقعات التي وضعت، هي محاكاة تفشي الوباء في الإمارات والتعامل في الوقت نفسه، مع احتمالات أخرى، والقدرة على التعامل مع هذا الكم المتنوع من المخاطر وليس الوباء فقط، ويطلق عليها «المخاطر المركبة أو الهجينة أو المتزامنة».

وأضاف أن إدارة الضغوط والذعر، كانت أول التحديات، وكيفية إدارتها، للمحافظة على الاستمرارية بالقدرة نفسها، فمن مهام الهيئة تقليل الذعر.

وتابع أن من أدوات تقليل الضغوط والذعر، الإعلام الذي هو إحدى أدوات القوة الوطنية الشاملة التي يجب توظيفها بكل قدراتها بوحدة الجهد الوطني في ما يخص الإعلام، وخلال الأزمة كانت هناك بعض من التحديات وهناك دروس وإجراءات لم يخطّط لها مسبقاً، حيث تم تلافيها بتشكيل خلية الإعلام الوطنية المشتركة في الهيئة.

وقال إن الإعلام أثبت قدراته، وخاصة المواطنة الفاعلة، ولا ننسى كذلك المقيمين المساهمين والمشاركين في هذا الجهد الوطني. وقال إن التحديات هي فرص سانحة، بصناعتها وتوظيفها جيداً للتقليل من حدتها في الاستراتيجية الوطنية. ولا ننتظر المعالجة الفورية، حيث وظّفت كل القدرات والإمكانيات والبنية التحتية، خاصة في القطاع الصحي لمواجهة تحدي «كورونا»، والموجه لهذه الخطوات هي قيادتنا الرشيدة.