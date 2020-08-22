رئيس منظمة الصحة العالمية يأمل بانتهاء جائحة كوفيد-19 خلال أقل من عامين

وأفاد في مؤتمر صحفي في جنيف أنه "وسط أمل بأن نتمكن من الحصول على أدوات إضافية مثل اللقاح، أعتقد أنه يمكننا القضاء عليه في وقت أقصر من إنفلونزا 1918"، في إشارة إلى وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي أودى بحياة الملايين واستغرق عامين للانتهاء.

وحذر تيدروس من أن الدول بحاجة إلى مواصلة قمع انتقال فيروس كورونا الجديد حتى يتم العثور على لقاح أو علاج. وأضاف "ولكن ليس هناك ما يضمن بأننا سنفعل ذلك، وحتى إذا كان لدينا لقاح، فإن ذلك لن ينهي المرض بمفرده".

وذكر كبير المسؤولين الصحيين في الأمم المتحدة أنه في حين أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن ينتشر بسهولة أكبر مما كان عليه قبل 100 عام نظرا لأن العالم بات أصبح أكثر ترابطا الآن، إلا أن التكنولوجيا والمعرفة الحديثة منحتا البشرية الأدوات اللازمة لوقف المرض بشكل أكثر فعالية.

وشدد على أنه يتعين على الدول تنفيذ تدابير صحية فعالة، وأن الناس بحاجة إلى تعديل حياتهم اليومية لتجنب العدوى.

وتم تأكيد أكثر من 22.84 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم مع تسجيل أكثر من 797 ألف وفاة، وفقا لأحدث إحصاء صادر عن مركز علوم وهندسة النظم بجامعة جونز هوبكنز.