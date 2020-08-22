تونس تفرض حظر التجول في بلدتين بالجنوب لوقف تفشي فيروس كورونا

وتسعى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى مواجهة الموجة الثانية للفيروس منذ أن أعادت فتح حدودها في 27 يونيو حزيران في إطار خطوات لتخفيف الإغلاق وإنعاش الاقتصاد وخاصة صناعة السياحة الحيوية.

لكن منذ ذلك الحين، سجلت تونس عودة كبيرة للعدوى، تجاوزت 100 حالة في اليوم خلال الأسبوعين الماضيين.

وسيستمر حظر التجول في بلدتي الحامة والحامة الغربية حتى 27 أغسطس آب.

وقال رئيس بلدية المنطقة ناصف الناجح لوكالة "فرانس برس" إنه جرى فرض حظر تجول بين الخامسة بعد الظهر والخامسة صباحا لأسبوع في المدينة التي يقطنها نحو 100 ألف شخص.

ووفقا للمسؤول المحلي، سجلت الحامة، إحدى البلدتين، 441 إصابة بكوفيد-19 خمسون منها الخميس، غالبيتها لدى شباب لم تظهر عليهم أعراض، وخمس وفيات منذ مارس.

وقالت الحكومة التي أعلنت 2543 حالة إصابة بالفيروس إلى جانب 63 حالة وفاة، إنها لن تغلق الاقتصاد مرة أخرى لأن الخسائر الناجمة عن الإغلاق كانت فادحة.

وبحسب وكالة الإحصاء الرسمية، انكمش الاقتصاد المعتمد على السياحة بنسبة 21.6 في المئة في الربع الثاني من 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.(رويترز)