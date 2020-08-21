الإمارات قد تعيد الحظر في بعض المناطق مع تزايد حالات الكورونا





وشهدت البلاد هذا الأسبوع زيادة يومية في حالات العدوى تجاوزت 400 حالة وذلك للمرة الأولى منذ منتصف يوليو تموز. وسجلت 461 إصابة وحالتي وفاة خلال 24 ساعة حتى يوم الخميس.

وسُئل المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سيف الظاهري خلال حديث مع التلفزيون الرسمي عن احتمال عودة العمل ببرنامج التعقيم الوطني الذي اشتمل على حظر التجول ليلا فأجاب ”نعم في مناطق معينة ممكن.. إذا شفنا أن هذه المنطقة تحمل حالات إصابة عالية“.

ونشرت الهيئة مقطعا من المقابلة على صفحتها على تويتر في ساعة متأخرة يوم الخميس، ولم يتسن الاتصال بها للحصول على تعليق خلال فترة هي خارج ساعات العمل.

د. سيف الظاهري المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في برنامج العالم في مواجهة كورونا#نلتزم_لننتصر #CommitToWin pic.twitter.com/Gv9oTtoaOc— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) August 20, 2020

وكانت الإمارات قد رفعت في 24 يونيو حزيران حظر تجول كان ساريا في أنحاء البلاد منذ منتصف مارس آذار وأعادت فتح المراكز التجارية والأماكن العامة والأنشطة تدريجيا.

وحذر وزير الصحة عبد الرحمن بن محمد العويس يوم الثلاثاء من أن عدد الحالات قد يرتفع بعد زيادة مثيرة للقلق في الأسبوعين الماضيين.

وسجلت الإمارات 65802 حالة إصابة إجمالا و369 وفاة. ولا تكشف الحكومة عن الإمارات أو المناطق التي تحدث بها الإصابات أو الوفاة.

وتراجع معدل الإصابة اليومي بعدما بلغ ذروة تجاوزت 900 حالة في أواخر مايو أيار، لكن البلاد تشهد ارتفاعا في الإصابات من آن لآخر وإن كان الاتجاه العام نزوليا.