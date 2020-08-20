ارتفاع الإصابات بوباء كوفيد-19 يثير قلقا وانتقادات في المغرب

وتصدرت الصحف المغربية في الأيام الأخيرة عناوين مثل "المغرب على حافة الانهيار الوبائي"، و"كورونا منعرج خطير"، أو "الحكومة تسير فوق الجثث"... وتركزت الانتقادات حول التراخي في احترام الإجراءات الوقائية من الوباء، والاختلالات المتعددة في التكفل بالمرضى، وكذا تناقضات استراتيجية مواجهة الأزمة والتي فوض جزء كبير منها للمسؤولين الأمنيين.

ولم تصدر الحكومة أي تعليق حول الموضوع، بينما سجلت أكثر من 1500 إصابة جديدة و29 وفاة الأربعاء. وأصاب الوباء منذ آذار/مارس 46.313 شخصا توفي منهم 743، وتماثل 31.576 للشفاء حسب آخر حصيلة رسمية.

ولمواجهة الارتفاع في الإصابات بالفيروس عززت السلطات الإجراءات الاحترازية مؤخرا بإغلاق عدة أحياء في مدن الدار البيضاء وطنجة ومراكش والرباط، مع عودة انتشار ناقلات الجنود المدرعة وحواجز المراقبة الأمنية.

- "ندرة الطواقم الطبية" -

وتعد الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، من المدن الأكثر تضررا حيث نبه موقع "لو360" شبه الرسمي الأربعاء إلى أن المدينة "تحطم كل الأرقام القياسية" في أعداد الإصابات، وأن الوضع فيها "يزداد سوء يوما عمن يوم"، مشيرا أيضا إلى "ارتفاع عدد المصابين الذين لا تظهر إصابتهم إلا بعد وفاتهم".

وليست العاصمة السياحية مراكش بأفضل حال حيث أطلق نشطاء وعاملون في القطاع الصحي مؤخرا وسم "أنقذوا مراكش" للتنبيه إلى خطورة الوضع بالمدينة، والتي تعاني أيضا أزمة اقتصادية بسبب استمرار إغلاق الحدود في وجه السياح منذ آذار/مارس.

- "سيناريو كارثي" -

وبلغت الانتقادات حد تشكيك بعض رواد المواقع الاجتماعية في الأرقام الرسمية المعلن عنها لأعداد الإصابات. بينما يفضل البعض عدم إجراء اختبار الكشف عن الفيروس مخافة الخضوع للعلاج في المستشفيات العمومية أو فقدان العمل، بحسب شهادات نقلتها وسائل إعلام محلية.

في حين لا يتمكن آخرون من الخضوع للكشف بحسب شهادات أخرى، مثل تلك التي بثها موقع "زنقة20" في مقطع فيديو لمواطن أمام مستشفى بمراكش يقول إنه "يعاني مرض السكري وجاء لإجراء الكشف لكن قيل له إن ذلك غير ممكن".(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)