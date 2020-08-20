إرتفاع وفيات كوفيد19 في الخليج والإمارات قد تعيد برنامج التعقيم الوطني

ووصل عدد الوفيّات في دولة الإمارات العربية المتحدة 367 حالة، بينما بلغ في المملكة العربية السعودية 3506 حالة.

أوضح المتحدث باسم الطوارىء والازمات في الإمارات، الدكتور سيف الظاهري أن زيادة أعداد الإصابات نتج عن عدم الإلتزام، وقد يعود برنامج التعقيم بعد دراسات ومعطيات، لكنه إذا عاد سيعود في مناطق معينة فقط.

د.الحمادي: معظم الحالات جاءت بسبب التجمعات الناجمة عن الزيارات العائلية والاجتماعية من غير تقيد بالإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.— UAEGov (@uaegov) August 18, 2020

أما في الكويت فقد بلغ عدد الوفيات 507، والبحرين 178، وفي عمان وصل عدد الوفيات إلى 603 حالة وفاة جراء الإصابة بـ “كوفيد 19”.

ويخرج يومياً متحدثون عن وزارات الصحة في دول الخليج ليقدموا إحاطة إعلامية حول آخر المستجدات بشأن حالات الإصابة والتعافي والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.

و قد شدد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس على أنه قد لوحظ خلال الأسبوعين الماضيين زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة اليومية، التي قد تعد مؤشراً إلى ارتفاع عدد الحالات خلال الفترة المقبلة بشكل مقلق، مؤكداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي يأتي على رأسها تجنب التجمعات والزيارات خلال الفترة الحالية، والتقيد بالتباعد الجسدي.

و أكد العويس على أن استراتيجية التعامل مع الوباء والحد من انتشاره لن تكتمل دون الالتزام التام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.