مصر تلزم القادمين من الخارج بتقديم نتائج فحص كورونا بدءا من سبتمبر





وأضاف مدبولي أن مصر ستسمح كذلك باستئناف صلاة الجمعة في المساجد اعتبارا من 28 أغسطس آب لكن بتدابير مشددة للصحة والسلامة تصدرها وزارة الأوقاف.

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو حزيران. ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة يوم الأربعاء تسجيل 161 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، مقارنة مع 163 يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى 13 حالة وفاة مقارنة مع 11.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.