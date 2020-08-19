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الأربعاء 19 أغسطس 2020 03:00 م

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435 إصابة جديدة بكورونا في قفزة في إصابات كورونا المستجد بعد تحذير وزارة الصحة الإماراتية

تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد- 19/ والمخالطين لهم وعزلهم

435 إصابة جديدة بكورونا في قفزة في إصابات كورونا المستجد بعد تحذير وزارة الصحة الإماراتية

أعلنت الوزارة إجراءها 72026 فحصاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 65341 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد بتداعيات فيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 367 حالة.
وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.
وأعلنت الوزارة عن شفاء 113 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 58022 حالة.

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