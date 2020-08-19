الصحة العالمية تحض الدول على دعم برنامج اللقاح المشترك

وقال: إن الشريحة الأكثر عرضة للعدوى في كل بلد والبالغة 20 في المئة من عدد السكان، بينهم الطواقم الصحية في الخطوط الأمامية والأشخاص فوق 65 عاماً إلى جانب المصابين بأمراض أخرى، ستشملهم الحملة الأولى من التلقيح.



والمعروف أن 9 لقاحات من بين 29 يجري اختبارها على البشر تعمل عليها منشأة كوفاكس العالمية للقاحات. وانضمت قرابة 92 دولة لكوفاكس، فيما عبرت 80 دولة أخرى عن الرغبة في الانضمام؛ لكنها لم تفعل ذلك بعد.



وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي ضمان حصول بلاده على لقاح «واعد» ضد الفيروس، مؤكداً أن بلاده ستصنعه، وتوزعه مجاناً على السكان. وقال سكوت موريسون: إن أستراليا توصلت إلى اتفاق مع مجموعة الأدوية السويدية البريطانية «أسترازينكا» بشأن اللقاح الذي تطوره مع جامعة أكسفورد. وأضاف رئيس الوزراء الأسترالي: «إذا ثبت أن هذا اللقاح فعّال، فسنقوم بتصنيع وتقديم اللقاحات على الفور من دون مساعدة أي شخص، وجعلها مجانية ل25 مليون أسترالي». كما أعلن وزير الصحة اليوناني أنه يأمل في الحصول على الدفعة الأولى من اللقاح المضاد بحلول ديسمبر/كانون الأول، بموجب اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والصناعة الدوائية.



وأودى الفيروس بنحو 775 ألف شخص، وأصاب قرابة 22 مليوناً منذ ظهوره في الصين العام الماضي. واستبعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أي تخفيف للتدابير الصحية، داعية مواطنيها إلى احترام التوجيهات بصرامة.



وخلال زيارة لدوسلدورف، اعتبرت ميركل أن «ازدياد عدد الحالات في كافة أنحاء ألمانيا في الأسابيع الثلاثة الماضية» يشكل «تطوراً يجب ألا يستمر وعلينا على العكس لجمه». وشددت ميركل على أن غرامات مرتقبة؛ ستفرض على المخالفين. من جانبها، قررت فرنسا فرض وضع الكمامة في «جميع المساحات المغلقة والمشتركة» للشركات.



وفي الولايات المتحدة أعادت بعض المؤسسات التعليمية، إغلاق أبوابها مجدداً؛ بسبب التفشي السريع للجائحة في صفوف طلابها. وأغلقت مدرسة ثانوية ثالثة في مقاطعة شيروكي أبوابها، أمام الطلاب، مع دخول ما يقرب من ثلث الطلاب الحجر الصحي.