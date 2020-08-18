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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 06:45 م

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الإمارات: مخاوف من زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بفيروس كورونا رغم انخفاض معدلات الاصابة

الإمارات: مخاوف من زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بفيروس كورونا رغم انخفاض معدلات الاصابة

كشف وزير الصحة ووقاية المجتمع عن 365 إصابة جديدة ونبه إلى أنه ": على الرغم من الانخفاض الملحوظ في حالات الإصابة وتراجعها عن المعدلات السابقة إلا أننا شهدنا خلال الأسبوعين الماضيين زيادة ملحوظة في عدد الحالات اليومية، وبمعدل قد يكون مقلق ويشير إلى زيادة بمعدلات أكبر خلال الفترة القادمة."

أجرت وزارة الصحة 59,759 فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن 365 إصابة جديدة بفيروس #كورونا المستجد و115 حالة شفاء، بالإضافة إلى حالتي وفاة بسبب مضاعفات المرض.

وأكد العويس إلى ضرورة الحذر بالقول": مستمرون بالتوازي مع خطة الفحص في الرصد عن قرب لمستجدات الحالات المرتبطة بمرض  كوفيد19، والإعلان عن أي تغييرات أو مؤشرات، فعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ في حالات الإصابة وتراجعها عن المعدلات السابقة إلا أن الأسبوعين الماضيين كان هناك زيادة ملحوظة في عدد الحالات اليومية، وبمعدل قد يكون مقلق ويشير إلى زيادة بمعدلات أكبر خلال الفترة القادمة."

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