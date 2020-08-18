السعودية تسجل 1409 حالة إصابة بكورونا

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 4526 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 272911 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3407 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 24942 والحالات الحرجة 1716 حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1409) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (34) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (4526) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (272,911) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/2tUCYyBeom— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 18, 2020