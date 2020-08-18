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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 03:30 م

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السعودية تسجل 1409 حالة إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020، تسجيل 1409 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 301323 حالة .

السعودية تسجل 1409 حالة إصابة بكورونا

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 4526 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 272911 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3407 حالة وفاة.  وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 24942 والحالات الحرجة 1716 حالة.

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