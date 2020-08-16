السعودية تسجل 2466 اصابة جديدة بكورونا المستجد

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 16 أغسطس 2020، تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 266953 حالة
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1227 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 298542حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3408 حالة وفاة "رحمهم الله".
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 28181 والحالات الحرجة 1774 حالة .
#الصحة تعلن عن تسجيل (1227) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (39) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2466) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (266,953) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/kIVexankdB— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 16, 2020