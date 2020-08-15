روسيا بدأت إنتاج لقاح لكوفيد-19





وأبدى بعض العلماء مخاوف من أن يكون تصديق الجهات الرقابية السريع على إنتاج اللقاح نابعا من رغبة روسيا في إدراك مكانة دولية في السباق العالمي لتطوير لقاح وإعطائها ذلك أولوية على مسألة السلامة.

وقالت روسيا إن اللقاح، الذي طوره معهد جماليا في موسكو وهو الأول الذي يبدأ إنتاجه لعلاج فيروس كورونا، سيطرح بنهاية الشهر الجاري.

وجاءت الموافقة على اللقاح قبل إجراء تجارب كانت في العادة ستشمل آلاف المشاركين ويطلق عليها تجارب المرحلة الثالثة. وتعتبر هذه التجارب عادة ضرورية لأي لقاح قبل الموافقة عليه.

وأطلقت روسيا على اللقاح اسم (سبوتنيك في) نسبة إلى أول قمر صناعي في العالم والذي أطلقه الاتحاد السوفيتي. وطمأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المواطنين إلى أن اللقاح آمن مضيفا أن إحدى بناته تلقته تطوعا وأنها تشعر أن حالتها جيدة.

وذكرت إنترفاكس أن معهد جماليا كان قد قال من قبل إن روسيا ستنتج نحو خمسة ملايين جرعة شهريا بحلول ديسمبر كانون الأول/يناير كانون الثاني.