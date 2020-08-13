اسم اللقاح الروسي يستفز الغرب

سارعت وسائل الإعلام الغربية للتشكيك باللقاح الروسي مباشرة عقب الإعلان عنه كما فعلت سي إن إن وغيرها دون الاستناد إلى تقييم الخبراء أو انتظار رأي منظمة الصحة العالمية، وبغض النظر عن حقيقة اللقاح الروسي فإن مجرد اسمه وهو سبوتنك في (في هي كناية عن الرقم 5 بالروسية ) ، يستفز الولايات المتحدة لأنه يذكر بانتصار الاتحاد السوفياتي يوم 4 أكتوبر بإطلاق أو قمر اصطناعي إلى الفضاء سنة 1957.



ويمكن لأي متابع لأخبار تطوير لقاح كورونا المستجد الذي ينتظره العالم أن يتذكر كيف استفادت شركات أمريكية وغربية وحققت مليارات الأرباح من مجرد الإعلان عن تقدم في تطوير لقاح كورونا المستجد، وصعدت أسهم شركات عديدة وتضخمت قيمتها السوقية لمستويات لا تحلم بها (14.7 % نسبة أرباح حققها المستثمرون بهذه الشركات في الربع الثالث من العام الحالي)، فضلا عن عقد صفقات مسبقة قاد بعضها بيل غيتس وتحالفات أسسها في مجالات اللقاحات العالمية، رغم عدم وجود أي لقاح ثبتت فعاليته.



بالطبع كان تعليق الخبراء العالميين ومنظمة الصحة العالمية هاما في وضع اللقاح الروسي في سياق صحيح والتشكيك فيه فالأمر يستدعي أقصى درجات الحرص والالتزام بالمعايير العلمية ويترقب العالم عرض روسيا لدراسات مفصلة لنتائج تجاربها التي تسمح بالتثبت من النتائج التي أعلنتها.

ويمكن التمييز بين التصريحات المتوازنة والانتقادات المسيسة كما فعل مسؤول سابق في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حين وصف اللقاح الروسي لمحاربة كورونا بعبارة كوكتيل مولوتوف، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أنه في ظل غياب "ترخيص مسبق" من جانبها، عليها التحقق بموجب "آليات صارمة" من كافة البيانات التي "جمعت خلال التجارب السريرية"، معتبرة أن اللقاح لا يزال في مراحله الأولى.



وكان وزير الصحة الروسي، قد أعلن الأربعاء، أنه سيتم خلال أسبوعين إنتاج الكمية الأولى من اللقاح الروسي الجديد، على الرغم من الشكوك الدولية تجاهه التي تم التعبير عنها عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن التوصل إليه. وكان بوتن قد أعلن، الثلاثاء، أن بلاده طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19، مشيرا إلى أن 20 دولة طلبت الحصول على اللقاح الروسي.



ولا تبدو هناك أي نهاية لمحاولات تسيس كل شيء بما فيها فيروس كورونا المستجد في الحرب الباردة الجديدة بين الغرب من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى.

قد يكون الاختيار الروسي لاسم اللقاح -سبوتنيك-هو الجانب الذي تسبب باستفزاز الغرب لكن تسرع وسائل الإعلام الأمريكية بالهجوم الفوري ضده يظهر استعدادها "القتالي" العالي، في وقت ينظر فيه العالم بارقة أمل لصد هذه الجائحة العالمية فهل سيساعد ذلك في تسييس التنافس الطبي على تطوير لقاح بين هذه الدول؟ وإن حصل ذلك فهو أمر مفيد للجميع لأن التشكيك في أي لقاح طبي جديد هو أمر صحي ويفيد في عدم تكرار ما حصل مع لقاح انفلونزا الخنازير الذي أهدرت فيه دول مليارات الدولارات ولم يجرؤ حتى الإعلام الغربي على التشكيك فيه خوفا من اتهامه بدعم نظريات المؤامرة.