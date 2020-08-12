السعودية تسجل 1569 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020، تسجيل 2151 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 257269 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1569 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 293037 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3269 حالة وفاة "رحمهم الله".
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 32499 والحالات الحرجة 1826 حالة .
وقال "العبدالعالي": العمل يجري وباستمرار من قبل الجهات المختصة للتأكد ومتابعة كل ما يستجد بشأن اللقاحات، والعمل على توفير أي لقاح يثبت اعتماده ويجمع بين أمرين: أن يكون فعالاً ومأموناً.