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الأربعاء 12 أغسطس 2020 07:00 م

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السعودية تسجل 1569 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020، تسجيل 2151 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 257269 حالة ولله الحمد.

السعودية تسجل 1569 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد


وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1569 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 293037 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3269 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 32499 والحالات الحرجة 1826 حالة .

وقال "العبدالعالي": العمل يجري وباستمرار من قبل الجهات المختصة للتأكد ومتابعة كل ما يستجد بشأن اللقاحات، والعمل على توفير أي لقاح يثبت اعتماده ويجمع بين أمرين: أن يكون فعالاً ومأموناً.

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