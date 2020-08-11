الإعلان عن أول لقاح ضد كورونا المستجد في روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم عن تسجيل روسيا لقاحًا طوره معهد غماليا ومقره موسكو، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت بوتين إلى أن اللقاح خضع للفحوصات اللازمة للتحقق من فعاليته، مؤكدا إلى أن إحدى بناته تناولت اللقاح، وأن درجة حرارتها كانت اعلى قليلًا لكنها تشعر بتحسن الآن.

ويعد اللقاح الروسي هذا الأول من بين 160 لقاح مضاد لكورونا يجري تطويره حول العالم.

كانت روسيا أعلنت الشهر الماضي عن نجاح اختبارات اكلينيكية للقاح مع كشف مدير معهد الطب التحويلي والتكنولوجيا الحيوية بجامعة "سيتشينوف" في موسكو، فاديم تاراسوف، أن اختبارات أول لقاح مضاد لفيروس كورونا على متطوعين جاءت ايجابية وناجحة.

وقال فاديم إن التجارب الإكلينيكية البشرية التي أُنجزت في جامعة سيتشنوف الروسية أثبتت فعاليتها لمرشح اللقاح ، وفقًا لما ذكرته إيلينا سموليارتشوك ، رئيسة وكبيرة الباحثين في مركز الأبحاث السريرية في الأدوية بالجامعة.

ونقلت رويترز عن إشادة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بالجهود الروسية لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، مبدياً استعداده للمشاركة في تجربته، فيما رحب بعرض روسي لإمداد مانيلا باللقاح، قائلاً إنه يتوقع أن يكون دون مقابل.

وتتوقع روسيا الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس هذا الشهر، وعبرت عن استعدادها لإمداد الفلبين به أو التعاون مع شركة محلية لإنتاجه بكميات كبيرة



وكان ألكسندر جينتسبورغ ، رئيس معهد إن إف غمالي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا حيث تم تطوير اللقاح ، قد توقع أن يدخل اللقاح "يدخل في التداول البشري" في الفترة من 12 إلى 14 أغسطس ، وأن تبدأ الشركات الخاصة في الإنتاج الضخم بحلول سبتمبر.

تم إطلاق التجارب السريرية على صيغتين لمرشح اللقاح الشهر الماضي في جامعة سيتشنوف، حيث تم تطعيم 18 شخصًا في 18 يونيو ، تلتها مجموعة ثانية من 20 شخصًا تم تلقيحهم في 23 يونيو ، حسبما ذكرت تاس.

وبحسب ما ورد تم تطوير اللقاح المحتمل من قبل المختبرات الحكومية نفسها التي أنتجت لقاحًا فعالًا لفيروس إيبولا بالإضافة إلى فيروس كورونا.