السعودية: 5 آلاف متطوع ينضمون لتجربة للقاح ضد فيروس كورونا

ويستعد قرابة 5 آلاف متطوع في السعودية للمشاركة بتجربة لقاح مقترح لفيروس كورونا بحسب ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية والذي أشار أن المملكة ستبدأ قريبا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح لمرض كوفيد-19 طورته شركة كانسينو بيولوجيكس الصينية عقب التأكد من فاعلية وأمان اللقاح في المرحلتين الأولى والثانية‮.‬

وكان المؤسس المشارك لكانسينو قد قال الشهر الماضي إن الشركة تجري محادثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي والسعودية لبدء مرحلة ثالثة من تجربة اللقاح المرشح إيه.دي5-إن.كوف‮.‬

ويستخدم اللقاح فيروسا غير ضار لنزلات البرد يُعرف بالفيروس الغدي من النمط الخامس لحمل مادة جينية من فيروس كورونا إلى الجسم‮.‬

وقال باحثون الشهر الماضي إن لقاح كانسينو، الذي شاركت في تطويره وحدة الأبحاث العسكرية الصينية، يبدو آمنا ويحفز ردودا مناعية لدى معظم من خضعوا للتجارب‮.‬

وقالت وكالة الأنباء السعودية أمس السبت إن المملكة تعتزم اختبار اللقاح إلى جانب دواء وهمي- (بلاسيبو) على خمسة آلاف متطوع وتستعد حاليا لإجراء التجارب في مدن الرياض والدمام ومكة‮.‬

وأصبح لقاح كانسينو المرشح أول لقاح في الصين ينتقل إلى التجارب على البشر في مارس آذار، لكن لقاحين محتملين آخرين من تطوير شركة سينوفاك للتكنولوجيا الحيوية ووحدة بمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم) حصلا بالفعل على الموافقة لدخول المرحلة الثالثة من التجارب خارج البلاد‮.‬