3 دولارات سعر لقاح كورونا المستجد من أكبر شركة تصنيع لقاحات في العالم

بحسب ما أعلنه المعهد الذي يعد أكبر مصنع لقاحات في القارة الآسيوية منذ عام 1966 وهو مسؤول عن تزويد لقاحات لـ 65 % من الأطفال حول العالم سنوياً بإحدى لقاحاتها.

وسيجري الالتزام بسقف سعر 3 دولارات للقاح وذلك للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وستؤمن منظمة بيل وميليندا غيتس تمويلا من 150 مليون دولار لتحالف غافي الذي سيؤمن الدعم لمعهد سيروم في تصنيع اللقاحات المرشحة للوقاية من كورونا المستجد بما فييها لقاحات من شركات استرازينكا البريطانية و شركة الأدوية الحيوية نوفافاكس الأمريكية.

وسيتم توزيع هذه القاحات على 92 دولة في إطار تحالف كوفاكس Covax - مع اشراف تحالف غافي وسيبي ومنظمة الصحة العالمية التي تنسبق مع هذه الجهات لتوفير اللقاحات وضمان الوصول السريع والعادل لها.

ودخل معهد سيروم أول أمس الجمعة في شراكة مع مؤسسة غافي ومؤسسة بيل وليندا غيتس لتسريع تصنيع وتسليم ما يصل إلى 100 مليون جرعة لهذه البلدان. من هذا ، من المتوقع توفير ما يصل إلى 50 مليون جرعة في الهند وحدها ، حسبما أفادت مصادر قريبة من التحالف. إلى جانب ذلك ، من المتوقع أيضًا أن تحصل الهند على ما يصل إلى 50٪ من مليار جرعة من استرازينكا، وجزءًا من مليار جرعة من نوفافاكس، كجزء من اتفاقهم مع معهد سيروم.

تجهيز ملياري جرعة من لقاح ضد كورونا المستجد بدعم من بيل غيتس رغم عدم ثبوت فعاليته أسترازينيكا تبدأ إنتاج لقاح باسم AZD1222، يطوره باحثون في جامعة أوكسفورد لفيروس كورونا المستجد قبل ظهور نتائجه ويستهدف انتاج اللقاح الدول الفقيرة مع الإعلان في الهند عن شركة ستقوم بإنتاجه

وقال أدار بوناوالا ، الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم ، إنه من خلال الشراكة ، ستسرع الشركة تصنيع وتسليم ما يصل إلى 100 مليون جرعة كجزء من الاتفاقية للهند والبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​، في وقت مبكر من النصف الأول من عام 2021.

سيوفر التعاون رأس مال مقدمًا لسيروم لزيادة القدرة التصنيعية ، بحيث يمكن إنتاج الجرعات على نطاق واسع لتوزيعها على الهند والبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​بمجرد أن حصول اللقاح الموافقة التنظيمية والتأهيل المسبق لمنظمة الصحة العالمية.