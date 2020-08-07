الهند تصادر 740 طنا من نترات الأمونيوم خوفا من تكرار كارثة ميناء بيروت

وصادرت سلطات الجمارك الهندية حاوية بها 740 طنا من نترات الأمونيوم ، المادة الكيماوية التي تسببت في الانفجار المميت الذي وقع هذا الأسبوع في العاصمة اللبنانية بحسب رويترز.

وقالت سلطات الجمارك في مدينة تشيناي الساحلية بجنوب الهند إن شحنة كبيرة من المادة الكيميائية تم تخزينها في موقع يبعد حوالي 20 كيلومترا عن المدينة.

وقالوا في بيان في وقت متأخر يوم الخميس "الشحنة المضبوطة مخزنة بشكل آمن وبما يضمن سلامة البضائع والجمهور بالنظر إلى الطبيعة الخطرة للشحنة".

وقالوا إنه لا توجد منطقة سكنية على بعد كيلومترين من محطة الشحن حيث تم تخزين الشحنة.

انفجار بيروت يزرع الرعب في استراليا مع وجود 12 ألف طن نيترات الأمونيوم قرب السكان خوفا من تكرار كارثة مماثلة لما حصل ببيروت تفرض دولا عديدا قيودا على استيراد وتخزين عدد من المواد الخطرة ومن بينها بعض الأسمدة مثل نيترات الأمونيوم، وهذه المادة عبارة عن حبيبات بيضاء توجد في الطبيعة ويتم تصنيعها للحصول على كميات كبيرة.

تستخدم نترات الأمونيوم في صناعة الأسمدة والمتفجرات ، وتستخدم بشكل رئيسي في صناعة المحاجر في الهند.

قال مسؤول جمركي إن الشحنة استوردت في 2015 من قبل شركة عمان للكيماويات ، ومقرها ولاية تاميل نادو ، وصودرت عند وصولها بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الاستيراد.

وقال المسؤول "تلقت الشركة إشعار عرض السبب وتم حجز قضية".