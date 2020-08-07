الهند تصادر 740 طنا من نترات الأمونيوم خوفا من تكرار كارثة ميناء بيروت

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انفجار نترانت الأمونيوم في بيروت فتح أعين السلطات على مخاطره في دول عديدة مثل الهند وباكستان واستراليا
وصادرت سلطات الجمارك الهندية حاوية بها 740 طنا من نترات الأمونيوم ، المادة الكيماوية التي تسببت في الانفجار المميت الذي وقع هذا الأسبوع في العاصمة اللبنانية بحسب رويترز.
وقالت سلطات الجمارك في مدينة تشيناي الساحلية بجنوب الهند إن شحنة كبيرة من المادة الكيميائية تم تخزينها في موقع يبعد حوالي 20 كيلومترا عن المدينة.
وقالوا في بيان في وقت متأخر يوم الخميس "الشحنة المضبوطة مخزنة بشكل آمن وبما يضمن سلامة البضائع والجمهور بالنظر إلى الطبيعة الخطرة للشحنة".
وقالوا إنه لا توجد منطقة سكنية على بعد كيلومترين من محطة الشحن حيث تم تخزين الشحنة.
تستخدم نترات الأمونيوم في صناعة الأسمدة والمتفجرات ، وتستخدم بشكل رئيسي في صناعة المحاجر في الهند.
قال مسؤول جمركي إن الشحنة استوردت في 2015 من قبل شركة عمان للكيماويات ، ومقرها ولاية تاميل نادو ، وصودرت عند وصولها بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الاستيراد.
وقال المسؤول "تلقت الشركة إشعار عرض السبب وتم حجز قضية".