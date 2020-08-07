مستشفيات السعودي الألماني تعتمد نظام الذكاء الاصطناعي أتوميشن ايفريوير

أعلنت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني بالإمارات ، عن التعاون مع شركة Automation Everywhere لتنفيذ برامج تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتقول إن النظام ببرامج الذكاء الاصطناعي يساعد في تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية بمجموعة السعودي الالماني، مما سينعكس إيجاباً على الخدمات التي تقدم للمرضى لتصل بها الى العالمية والتميز ، كما سيكون لهذا النهج القائم على الذكاء الاصطناعي، تأثيره المباشر على تعزيز نموذج الرعاية الصحية والذي يعد المريض بشكل خاص هو محور الرعاية الصحية.

كما تلفت إلى أن هذه البرامج التي ستطبق في إدارة الكم الكبير من مهام العمل البسيطة والمتكررة بالمجموعة ستفسح المجال أمام الكادر الطبي والإداري للتركيز على الأعمال و تحسينها بشكل مستمر ، فيما تعد شركة أتوميشن ايفريوير من الشركات الامريكية الرائدة في مجال أتمتة العمليات الروبوتية.

واكد المهندس صبحي بترجي رئيس مستشفيات السعودي الالماني، على ان استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية من شأنه ان يحقق نتائج مبهرة، وتطبيقه في مستشفيات المجموعة سيسهم بلا شك في تطوير القطاع الطبي واكتشاف الأمراض مبكراً أو توقعها قبل حدوثها ، فضلاً عن استشراف طرق العلاج وتوفير الرعاية الصحية الأفضل للمرضى وتسريع إجراءات الفحوص الطبية بدقة متناهية.

ولفت إلى إن الذكاء الاصطناعي لن يستبدل الأطباء أبداً، لكنه سيكون بمثابة رفيق للطبيب، مشيراً إلى أن مستقبل الأطباء مرهون بمعرفة تقنياته والإلمام بها على أكمل وجه ، ومؤكدا على حرص مجموعة السعودي الالماني بالامارات على إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي ، ما يجسد توجهات القيادة بتبني التقنيات الذكية المستقبلية.

من جهتها ذكرت الدكتورة ريم عثمان المدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني الإمارات ، "إن حرص الادارة على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في المجموعة ، من شأنه ان يضيف قيمة متميزة لخدمات مجموعة السعودي الألماني ، حيث انها تدعم مقدمي الرعاية والمرضى على حد سواء من خلال أتمتة الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى ، و تسهيل معرفة ما إذا كانت مشمولة بالتأمين الصحي للمريض ، والحد من الأخطاء التي يمكن أن تحصل نتيجة إدخال البيانات يدويا ، بالإضافة إلى تسريع الحصول على الموافقات ، مما يوفر على مزود الخدمة والمريض الكثير من الوقت والجهد ، مؤكدة على أن أتمتة مطالبات التأمين الصحي سيكون له دور إيجابي في تحسين الخدمة المقدمة.

وأضافت أن هذه الأنظمة تتيح المجال لتخزين كافة البيانات المتعلقة بالمرضى إلكترونياً، بحيث تصبح متاحة بصورة يسهل الرجوع إليها. وأشارت د. عثمان الى أن الذكاء الاصطناعي سيساعدنا في تحليل البيانات وفهم احتياجات الرعاية الصحية لعملائها و مرضاها بشكل أفضل، وبالتالي تمكننا من تنظيم خطط الرعاية الشخصية لمرضانا ، بناء على ما توفر لنا من بيانات عبر تطبيق برامج الذكاء الاصطناعي ، بالاضافة الى الانتقال بتجربة الرعاية الصحية إلى مستوى من التميز لا منافس له، مؤكدة على أن المجموعة تتطلع دوما إلى جعل خدماتها أكثر كفاءة وتنظيم، و هذا في حد ذاته ما تسعى وتحرص عليه ادارة مجموعة السعودي الالماني، وهو الهدف الأساسي من الأتمتة الذكية، مما يتيح للموظفين التركيز على رعاية المريض و تقديم الخدمات بكفاءة و جودة عالية.

من جهتها عبرت شركة (Automation Everywhere ) وهي الشركة الرائدة عالميًا في أتمتة العمليات الروبوتية ، عن سعادتها بالشراكة مع مجموعة مستشفيات السعودي الألماني بالإمارات ، والتي تمكن عملائها من أتمتة الأعمال باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي ، والذي يكون مردوده مكاسب كبيرة في الرعاية الصحية والإنتاجية وتوفير تجربة أفضل ومتميزة للعملاء ، لافتين الى ان الشركة تقدم منصة الأتمتة الذكية الوحيدة في العالم ، المستندة إلى الحوسبة السحابية التي تجمع بين والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات مباشرةً ، لمساعدة المؤسسات على بدء وتسريع وتوسيع نطاق رحلة التشغيل الآلي الخاصة بها.