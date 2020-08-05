وفاة شخص كل 15 ثانية بفيروس كورونا المستجد

(رويترز) - كشف إحصاء لرويترز أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 700 ألف شخص على مستوى العالم يوم الأربعاء وكانت الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك من أعلى الدول تسجيلا للوفيات. ووفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى بيانات من الأسبوعين الماضيين يتوفى 5900 شخص في المتوسط كل أربع وعشرين ساعة نتيجة الإصابة بمرض كوفيد-19.

ويعني ذلك وفاة 247 شخصا كل ساعة أو شخص كل 15 ثانية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تفشي فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة التي تجاوز عدد الوفيات فيها 155 ألف شخص في ظل استجابة غير منظمة لأزمة صحة عامة عجزت عن الحد من ارتفاع عدد الحالات.

وقال ترامب في مقابلة مع موقع أكسيوس الإخباري ”إنهم يموتون، هذا صحيح... الوضع كذلك بالفعل لكن هذا لا يعني أننا لا نبذل كل ما بوسعنا. الأمر تحت السيطرة بأفضل ما يمكن، إنه وباء مروع“.

وفي البرازيل قلل الرئيس جايير بولسونارو من خطورة الجائحة وعارض إجراءات الإغلاق على الرغم من إصابته وعدد من وزراء حكومته بالفيروس.

ووصلت الجائحة إلى أمريكا اللاتينية على نحو أبطأ من بقية أنحاء العالم. لكن المسؤولين يكافحون للسيطرة على الفيروس منذ تفشيه هناك في ظل الفقر وازدحام المدن في منطقة يبلغ تعداد سكانها نحو 640 مليون نسمة.

وسجلت بلدان في أنحاء أخرى من العالم، تم فيها الحد من انتشار الفيروس على ما يبدو، زيادات يومية قياسية في الحالات الجديدة مما يشير إلى أن المعركة لم تنته بعد.

ورصدت أستراليا واليابان وهونج كونج وبوليفيا والسودان وإثيوبيا وبلغاريا وبلجيكا وأوزبكستان وإسرائيل ارتفاعات قياسية في حالات الإصابة في الآونة الأخيرة.

كما أعلنت أستراليا عددا قياسيا من الوفيات الجديدة يوم الأربعاء لترتفع الحصيلة الإجمالية هناك إلى 247 شخصا.