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الأربعاء 5 Aug 2020 05:45 م

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السعودية تسجل 1389 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد

تسجيل 1389 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد

السعودية تسجل 1389 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1389 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 282824 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 3020 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1626حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 245314 حالة لافتة إلى أن هناك 34490 حالة نشطة حالياً، من بينها 1991 حالة حرجة.

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