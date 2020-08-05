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الأربعاء 5 Aug 2020 09:45 ص

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الإمارات توسع نطاق فحص المختبرات المعتمدة لــ«كورونا» لتشمل دول العالم

إعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية التوسع في اعتماد نتائج الفحوص الطبية لـ«كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، لتشمل المختبرات المعتمدة كافة من قبل الحكومات في دول العالم.

الإمارات توسع نطاق فحص المختبرات المعتمدة لــ«كورونا» لتشمل دول العالم

وأكدت «الطوارئ والأزمات» و«الهوية والجنسية»، أنه يجب على جميع المسافرين القادمين من دول العالم كافة التسجيل في موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والتواصل مع المراكز الصحية المعتمدة لدى دولهم لإتمام عملية الفحص بمدة لا تزيد على 96 ساعة من تاريخ الفحص، وإبراز نتيجة فحص سلبية لشركات الطيران، وذلك لضمان المحافظة على صحة وسلامة جميع المسافرين القادمين إلى الدولة.


الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أكدت ضرورة تسهيل إجراءات سفر مقيمي الدولة من الخارج لأغراض لمّ شمل الأسر في ظل الظروف الراهنة، كما نوهت الدولة بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم وضعها فور وصولهم للدولة، بدءاً من تعبئة النموذج الصحي وإجراء الفحص اللازم، وتحميل تطبيق الحصن للمسافرين كافة والإجراءات الأخرى كافة التي أعلن عنها مسبقاً.

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