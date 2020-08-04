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الثلاثاء 4 Aug 2020 07:00 م

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السعودية : 1342 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2984 حالة.

السعودية : 1342 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأشارت الوزارة  إلى تسجيل 1342 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 281 ألفا و435 حالة.ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1635 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 243 ألفا و688 شخصا.

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