السعودية : 1342 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 1342 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 281 ألفا و435 حالة.ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1635 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 243 ألفا و688 شخصا.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1342) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (35) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1635) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (243,688) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/GlasQO0K92— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 4, 2020