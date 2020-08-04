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الثلاثاء 4 Aug 2020 04:00 م

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الإمارات تسجل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا

"الصحة" تجري 29,398 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وتكشف عن 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و227 حالة شفاء وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الإمارات تسجل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 29,398 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي بحسب وكالة الانباء الاماراتية وام.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 61,352 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 227 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 55,090 .

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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