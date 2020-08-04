الإمارات تسجل أقل عدد من الإصابات الجديدة بكورونا المستجد منذ شهر أبريل مع اجراء 5 ملايين فحص

وأعلن عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ، أن الإمارات استطاعت تجاوز حاجز الـ5 ملايين فحص مخبري لفيروس كورونا المستجد، وأن نسبة الشفاء من المرض ارتفعت إلى 90%.

وأعلن الحمادي أن عدد الفحوص اليومية الجديدة بلغ 27,811 فحصا، كشفت عن تسجيل 164 إصابة جديدة، تتلقى جميعها الرعاية اللازمة في مؤسسات الرعاية الصحية، وبذلك يصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 61,163 حالة.



وأعلن الحمادي عن تسجيل 248 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء في الدولة إلى 54,863 حالة، و لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي، لافتاً إلى أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج يبلغ 5949 مريضا.

وأوضح الحمادي أن جهاز المناعة هو العمود الفقري للحماية في جسم الإنسان، كونه يشكل الخلايا الدفاعية التي تتصدى للفيروسات، مشيرا إلى أن جهاز المناعة يتعرض للضعف مع التقدم في السن، وهو ما يفسر تعرض كبار السن للمضاعفات بسبب مرض كوفيد 19 وذلك بسبب قلة مخزون الخلايا الدفاعية لديهم.

وأكد الحمادي أن أسلوب الحياة الصحي يلعب دورا مهما في حماية الجسم ويؤدي إلى قوة جهاز المناعة، مشيرا إلى أنه من الضروري حمايته من التدخلات الخارجية السلبية التي تشمل التدخين واضطرابات النوم وقلة ممارسة الرياضة وزيادة الوزن والعوامل النفسية مثل عدم الشعور بالطمأنينة، بالإضافة إلى عدم تناول غذاء صحي يحتوي على الخضروات والفواكه.

وحذر الحمادي من الانسياق وراء من يتاجرون بالوهم وينصحون بالوقاية من مرض كوفيد 19 باستخدام منتجات تدعي تحفيز جهاز المناعة ضد الفيروس، حيث أنهم يستغلون عامل الخوف والقلق من أجل تسويق منتجاتهم وادعاءاتهم.

وشدد الحمادي على ضرورة الاستمرار في لبس الكمامات لقدرتها على الحد من انتشار الفيروس الذي ينتقل بصورة رئيسية عن طريق التواصل المباشر مع المصابين، ومن خلال الرذاذ القادم من المصاب سواء بالسعال أو العطس.

ونوه الحمادي بأن الإصابة يمكن أن تحدث في أي وقت حتى في نفس يوم أخذ العينة، وهو ما يعني ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي في جميع الظروف والأوقات بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الاماراتية.