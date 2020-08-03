السعودية تسجل 1258 اصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 03 أغسطس 2020، تسجيل 1972 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 242053 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1258 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 280093 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2949 حالة وفاة "رحمهم الله".

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1258) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (32) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1972) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (242,053) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/v600viQwyH— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 3, 2020