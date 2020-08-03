السعودية تسجل 1258 اصابة بفيروس كورونا المستجد

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#الصحة تعلن عن تسجيل (1258) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (32) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1972) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (242,053)
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 03 أغسطس 2020، تسجيل 1972 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 242053 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1258 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 280093 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2949 حالة وفاة "رحمهم الله".
#الصحة تعلن عن تسجيل (1258) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (32) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1972) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (242,053) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/v600viQwyH— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 3, 2020