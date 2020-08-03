بعد حوادث مشابهة في سوريا ولبنان، الأردن يتلف 80 طنا من الدجاج الفاسد

كشف وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن مصدر حالات التسمم التي أصابت ألف شخص هي اللحوم الفاسدة في أحد مراكز توريد وتوزيع اللحوم، ونقلت تقارير صحفية عن القيام بإتلاف 80 طنا من الدجاج الفاسد.

وتسببت الشاورما بلحوم الدجاج الفاسدة بأكثر من 900 اصابة في أحد اكبر أحداث التسمم الجماعي الغذائي في الأردن والذي انتهى بنحو 70 مواطنا أدخلوا للعناية الحثيثة ووفاة شخصين. وكانت حوادث مماثلة قد وقعت في كل من سوريا ولبنان اللذان يواجهان أزمة في توفير الكهرباء للتبريد.





صحيفة الرؤية نقلت عن الطبيب البيطري وخبير أمراض الدواجن الدكتور وليد الصالح، إن الأردن ينتج نحو 220 مليون دجاجة سنويا وهي ركيزة قوية في الاقتصاد الاردني. ويلفت الطبيب إلى مشكلة في عملية التخزين الرئيسية للدواجن في المنطقة. وأشار إلى أن الخلل في عملية التبريد، قد يؤدي الى تنشيط البكتيريا الموجودة في الدواجن ما يؤدي الى حالات تسمم جديدة في المستقبل.

وقال الصالح إن على أصحاب مستودعات التخزين والمطاعم، استخدام جهاز مراقبة التبريد (Data Logger) في أماكن التخزين لأخذ قياس درجات الحرارة كل نصف ساعة لضمان عدم إيقاف التبريد، في إشارة منه إلى قيام البعض بذلك لتوفير استهلاك الكهرباء.

وأشار الصالح الى أن بعض المطاعم تركز على المنتج الرخيص "الدجاج المجمد"، حيث يتم اذابته، مؤكدا أن هذه العملية تؤدي الى زيادة البكتيريا في الدواجن وتؤدي الى التسمم.